qui per dirvi che sono letteralmente sotto 1000 treni (e anche più) per Chiesa e ormai ha il mio cuore, that’s it

Federicosi è arreso all'86esimo minuto di Italia-Inghilterra, uscito per un problema alla caviglia. L'esterno della Juventus ha visto terminare in anticipo la sua finale, toccato duro in una delle tante temibilissime galoppate fatte. Una scorribanda che l'ha visto protagonista, una delle solite, a cui ha abituato i tifosi della Juventus e, dopo questo Europeo, anche dell'Italia, finita però con un fallo e un infortunio. E a