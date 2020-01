La Juventus studia le mosse per il futuro, perché archiviato questo mercato invernale (venerdì alle 20.00 la chiusura), bisognerà prestare massima attenzione al calcio giocato. La fase clou della stagione però, non distoglie l'attenzione dalla prossima annata, quando a Torino potrebbero arrivare due giocatori direttamente dalla Fiorentina. La Juve, infatti, non molla Federico Chiesa, ma insieme all'esterno figlio di Enrico, alla dirigenza bianconera continua ad entusiasmare anche il nome di Gaetano Castrovilli. Sarà una sfida, alla concorrenza dell'Inter ed al presidente Viola Rocco Commisso, anche se - calcolatrice alla mano - la Fiorentina dovrebbe essere l'ultimo dei problemi nella trattativa.



SUPERPLUSVALENZA - Come riporta Tuttosport, infatti, la doppia cessione rappresenterebbe un piccolo capolavoro "economico" per il club. A Firenze si aspettano un assegno da almeno 90 milioni di euro per chi volesse strappare i due talenti dalle grinfie di Iachini. Per Chiesa sono minimo 60, 30 invece per Castrovilli: due giocatori che la Fiorentina non ha praticamente pagato (vengono dal settore giovanile) e che rappresenterebbero quindi una plusvalenza piena per le casse societarie. ALTRI AFFARI - Chiesa, Castrovilli, ma non solo. La Juventus vuole rispolverare il made in Italy perduto anche con Sandro Tonali del Brescia, che potrebbe arrivare anche insieme agli altri due compagni di Nazionale. Chi sposterebbe l'ago della bilancia, infatti, è Paul Pogba: qualora fosse davvero il francese il nome caldo sul mercato estivo, allora Paratici dovrà fare una scelta tra il 2000 del Brescia e la mezzala della Fiorentina: Chiesa, intanto, sembra essere stato prenotato, ma anche qui, l'ombra dell'Inter, si cela all'orizzonte.