E' cominciata da poco la sfida di ritorno da tra Villarreal e Juventus, con i bianconeri che sono costretti a vincere per passare il turno, in virtù del risultato di 1-1 maturato nella gara di andata, in quel di Vila-Real. La Juve è ancora alle prese con i numerosi infortuni, tra i quali spicca quello di Federico Chiesa, resosi protagonista qualche istante prima del fischio di inizio. La Vecchia Signora ha infatti postato un video sui suoi canali social ufficiali, in cui viene immortalato proprio l'ex Viola intento a motivare i suoi compagni con il seguente messaggio motivazionale: 'Forza ragazzi, oggi ci sono anche io. Avanti tutta, fino alla fine forza Juventus, andiamo'.