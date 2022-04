Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha commentato gli episodi da moviola del weekend ai microfoni di calciomercato.com.



Cagliari-Juventus 1-2

Chiffi (Var: Valeri) 6,5

"E' andato bene. Da regolamento è giusto annullare il gol a Pellegrini, ma secondo me è sbagliato il regolamento: non si può punire un giocatore - Rabiot - che si volta di schiena e il pallone gli colpisce il gomito mentre è girato. Ok i due gol della Juve".