Il ds della Juventus, Fabio Paratici, vuole soffiare anche Federico Chiesa all'Inter per giugno. L'idea è di provarci nonostante le resistenze della Fiorentina per l'ala della Nazionale. ​“Parte a giugno? Non si sa. Ho mantenuto la mia promessa, la scorsa estate, non l’ho lasciato andare via. E poi non ho sentito mai, venire da me, a dirmi che c’era una richiesta per Chiesa. Si vedrà…”, ha intanto raccontato il patron viola, Rocco Commisso.