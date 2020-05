La Juventus non smette di seguire Federico Chiesa, esterno della Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso sta cominciando a valutare l'ipotesi di doversi separare dal suo giocatore, ma non è detto che il suo futuro sia in Italia, malgrado appunto i gradimenti della Juve e dell'Inter. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il Manchester United si starebbe muovendo seriamente, al pari del Chelsea, per l’attaccante viola, che intanto sta prendendo lezioni di inglese, giusto per non farsi trovare impreparato.