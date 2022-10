Tra le tante notizie negative in casa Juventus, la luce in fondo al tunnel si chiamIeri si è allenato con l'under 17 e sta aumentando l'intensità degli allenamenti giorno dopo giorno. Chiesa, già settimana scorsa, aveva svolto parte dell'allenamento con il gruppo; nei video mostrati dalla, nell'allenamento di ieri il giocatore scattava e calciava in porta, segnale di evidenti passi in avanti. Ancora è presto per rivederlo in una gara ufficiale ma ormai si fa il conto alla rovescia. Chiesa sta per tornare e visto il momento della Juve, è una notizia molto importante.