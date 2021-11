Le pagelle di Federico Chiesa in Italia-Svizzera 1-1:Solito discorso: per generosità da 7, si fa addirittura ammonire per difendere, però non è serata da strappi e dribbling. Impreciso. Domanda: lo cercano poco e male o non riesce a smarcarsi lui?Larghissimo, defilato a destra, così serve per chiacchierare con il guardalinee. Mancini, con l’ingresso di Berardi, lo mette centravanti e poi di nuovo a sinistra. Cerca, ma non trova, lo spunto rabbioso.Era ipotizzabile che, opposto al più lento Rodriguez, potesse rappresentare una delle carte vincenti del Mancio. Invece, a parte un debole tiro nel primo tempo, è rimasto impigliato in se stesso. Nella ripresa il ct lo ha piazzato anche centravanti, inutilmente.