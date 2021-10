Nel mettere a confronto il tasso di italianità degli attacchi di Inter e Juventus in vista del derby d'Italia di domani sera a San Siro, la Gazzetta dello Sport scrive: "In avanti l’Inter è poco azzurra, mentre la Juventus brilla della luce dil’assaltatore di Mancini all’Europeo, e può contare sull’altro Federico,per molti soggetto misterioso, non per il c.t. che ne apprezza la qualità al tocco e la disponibilità a spendersi in più ruoli senza lamentarsi. Tra le riserveescluso dall’Europeo non per motivi tecnici, ma per fini “educativi”. Chiesa a San Siro può trovare l’humus giusto per la sua corsa spacca-difese, l’Inter dovrà prestare attenzione e non concedere metri né a lui né a Cuadrado."