Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parla dell'uscita dalla Champions della Juventus: "Chiesa tradito dalla Juve, riecco l'incubo bianconero. Al'andata - si legge sul quotidiano - tenne in vita la Juve. Al ritorno gliel'ha restituita (la vita) poiché la Champions per la Juve è vita, quando molto sembrava perduto". Del resto, quella di Chiesa è davvero una crescita incredibile. Alla qualità e alla corsa, ha saputo aggiungere da quest'anno anche gol decisivi. Scrive ancora Zazzaroni: "Oggi Chiesa non è più essenziale e pratico. di un tempo è semplicemente forte come soltanto lui credeva di essere".