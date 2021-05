Si riparte da Federico Chiesa. E si riparte forte. L'esterno bianconero è esploso nel mese di dicembre, con gol pesanti e assist, e in questo momento - pur condividendo il reparto con giocatori come Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata - rappresenta il vero e proprio punto di riferimento per l'attacco bianconero. Come racconta Tuttosport, Federico ha vinto i suoi primi trofei della carriera ed è stato sicuramente uno dei migliori nella stagione sfortunata della Juventus. Ma non si immaginava un futuro senza scudetto e fuori dalla Champions quando ha rimato per i bianconeri.