L'Italia di Roberto Mancini che affronterà l'Inghilterra e Malta nel percorso di qualificazione agli Europei 2024 prende forma con l'ufficialità dei 30 convocati diramata dal ct e dalla Figc. C'era attesa soprattutto per capire come sarebbe stato composto l'attacco Azzurro e nonostante i tanti rumors sono sostanzialmente tre le novità. C'è l'attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors, Retegui, mentre è stato escluso il bomber della Steaua Bucarest Andrea Compagno. Fra le novità le chiamate di Falcone, portiere del Lecce e Buongiorno, difensore del Torino. A disposizione di Mancini ci sarà anche Federico