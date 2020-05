La Juventus è in pole per Federico Chiesa. Non perché, al momento, abbia trovato più argomenti vincenti rispetto all’Inter, ma perché i nerazzurri hanno rallentano nella corsa all’esterno viola. Come riporta La Repubblica, le priorità dell’ad Beppe Marotta sono rivolte all’ipotetico sostituto di Lautaro Martinez, con Timo Werner il più gradito, e all’esterno di centrocampo, dove primeggia il nome di Joao Cancelo. La Juve, per arrivare a Chiesa, è pronta ad offrire alla Fiorentina Christian Romero e Rolando Mandragora. Strategie di mercato che si intrecciano, per una nuova puntata del derby d’Italia di mercato.