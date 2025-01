Federicoce l'ha fatta. A inizio 2025 è riuscito a lasciare il segno con la maglia del Liverpool. Nel terzo turno di FA Cup contro l'Accrington Stanley, il talento italiano ha regalato ai tifosi dei Reds una perla indimenticabile: un destro dai 25 metri che, dopo aver colpito il palo, si è insaccato in rete. Un momento che non solo ha dato il poker alla squadra di Slot, ma può anche aver sbloccato l'ex Juventus.E' infatti arrivato al novantesimo, con il Liverpool pronto ad attaccare pure con 3 reti di vantaggio: Chiesa ha ricevuto palla tra centrocmapo e attacco. Dopo un controllo orientato, ha lasciato partire un tiro potente e preciso, impossibile da fermare per il portiere avversario. La traiettoria perfetta, impreziosita dal suono del pallone che colpisce il palo prima di entrare, ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi presenti. Ecco il video.