1









Stagione finita per Federico Chiesa, dopo il responso degli esami: lesione del legamento crociato. Una perdita importante per la Juventus, ma anche per la Nazionale e la comunità calcistica italiana tutta. Iniziano ad arrivare, infatti, i messaggi di sostegno, tra questi quello dell'Inter: "In bocca al lupo Federico Chiesa , ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide!".



Sfoglia la gallery per leggere i messaggi di solidarietà degli altri club