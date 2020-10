"Volontà tanta, da donare in beneficenza: si propone sempre. Lucidità, molta meno: lascia campo a Reca e soprattutto lascia la Juve in 10. Quel fallo, al di là della moviola, resta ingenuo. Il meglio? L'assist, chiaro". Questo, il commento de La Gazzetta dello Sport su Federico Chiesa. Che prende un bel 5 in pagella, rimandato alla prossima. Più comprensivo è invece Tuttosport: è 6.5 per il quotidiano torinese. Molto più duro il Corriere dello Sport: per Chiesa arriva il 4 in pagella. "Confeziona il cross per il gol di Morata e merita un bravo, ma nella fase di difesa non dà una grossa mano a Danilo su Reca. Una volta entrato Cuadrado, va a lavorare sull'altro lato ma poco dopo commette a centrocampo un fallo su Cigarini e viene espulso".