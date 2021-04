7









In casa Juventus c’è un credo molto forte, quasi una religione osservata nel corso degli anni, ovvero la creazione di uno zoccolo duro dello spogliatoio italiano. Una strategia vincente, che ha portato negli ultimi 10 anni a 9 scudetti consecutivi e due finali di Champions. L’identità azzurra aiuta l’allenatore, i giovani, gli stranieri che si devono integrare in squadra, insomma, serve ed è necessaria. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club bianconero vuole continuare la tradizione. Della vecchia guardia sono rimasti in pochi, Chiellini, Buffon e Bonucci, con quest’ultimo che farà da collante tra il vecchio e li nuovo che verrà, perché i primi due potrebbero essere giunti al capolinea della loro romantica avventura alla Vecchia Signora. L’input, forte, è arrivato con l’acquisto di Federico Chiesa, apripista per la ricostruzione della linea verde italiana, passando ovviamente dal mercato. Sfoglia la gallery per vedere la linea verde italiana della Juve, tra certezze e mercato