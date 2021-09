Tutto ancora su Federico. E vengono in mente, quasi in ordine: la doppietta al Porto, la consacrazione e naturalmente la delusione. Racconta Tuttosport l'attesa dell'esterno bianconero: "Ce l’ha ancora qui, Chiesa, il fastidio per come quella gioia immane che avrebbe potuto provare si sia trasformata in delusione cocente. Stasera sentirà di nuovo per la prima volta la musichetta allo Stadium, lo farà al cospetto di tifosi urlanti. Vorrà darci dentro e resettare tutto il resettabile. Anche perché ora torna nelle vesti di campione d’Europa in carica, con la Nazionale, e vuole continuare a cullare per quanto più tempo possibile il sogno di un clamoroso euro-bis con la Juventus".