In questo articolo cercherò di mantenere in equilibrio quanto è avvenuto al Maradona e quanto andavo scrivendo su questa rubrica dopo le dichiarazioni di Galeone in merito al tridente. Come sapete, mentre il mentore di Max dichiarava che manca un giocatore alla Juventus da usare in alto a destra in un eventuale 4-3-3, io provavo umilmente a ricordare che invece no, ci sarebbe (Chiesa appunto), solo che a mancare è soprattutto la ‘volontà politica’ di cambiare modulo (ma forse anche qualcos’altro di cui parleremo sotto). Detto ciò non mi ero espresso in favore di questo cambio di modulo allora, e non lo farò nemmeno oggi, malgrado il gol di Chiesa sia arrivato esattamente nel quarto d’ora finale, cioè in pieno 4-3-3. Voglio anzi rilanciare: nell’ultimo quarto d’ora la Juve ha creato molto meno di prima, ma è arrivato il gol. Il rischio è dunque di ingannarsi sulla questione 4-3-3 con Chiesa a destra. Cerchiamo di capire insieme perché nella gallery tattica.