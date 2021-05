"Il Bologna è la vittima preferita di Federico #Chiesa in Serie A (6 gol in 8 sfide). Fissazione."



Questo il dato Opta sul giocatore della Juventus che in questa stagione in diversi momenti chiave ha preso le redini delle sorti della squadra, come nelle scorse due stagioni ha spesso fatto Cristiano Ronaldo. Proprio Chiesa ha spianato la squadra alla vittoria bianconera per 4-1 che ieri sera ha permesso alla Juve di qualificarsi alla prossima Champions League.

Tutti i precedenti cinque gol al Bologna, Chiesa li aveva messi a segno con la maglia della Fiorentina.