Tanta Juventus anche quest'oggi sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Bianconeri protagonisti, esplicitamente e non, sia per Il Corriere dello Sport che per Tuttosport. "Chiesa allo scontro", scrive il Corsport, riprendendo le movimentate giornate nel ritiro americano della Fiorentina, tra un incontro con Commisso ed una stoccata di Montella. Primo piano per Icardi, invece, sul quotidiano torinese, che ricorda il valzer delle punte in atto sul mercato tra Juventus, Inter e Roma.