La Juventus ieri sera contro il Chelsea ha vinto 1-0 nel segno soprattutto di Federico Chiesa, match winner che si avvia a diventare uno dei leader indiscussi della squadra bianconera, e a mister Max Allegri, che spesso bersagliato di critiche ha preparato ottimamente la partita e ha imbrigliato i campioni d'Europa. Non è un caso che la Juve abbia optato per Chiesa e Allegri come "uomini simbolo" della gioia juventina di oggi.