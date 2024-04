Verso Lazio-Juve: cosa filtra su Chiesa

Per quanto nessuno dei due abbia mai derogato da un comportamento professionale, non è più un segreto che il rapporto tra Massimilianoe Federicosia tutt'altro che idilliaco. La situazione di disagio con il tecnico, secondo quanto rivelato da Tuttosport, non sta aiutando l'esterno classe 1997, già di per sè in difficoltà allaper le note questioni tattiche in una stagione in cui, ancora una volta, nemmeno il fisico lo ha aiutato a garantire quella continuità di prestazioni tale da farlo diventare davvero indispensabile.Stando al quotidiano, la fase iniziale dell'annata sembrava promettere bene per lui, sia per quanto aveva fatto subito vedere in campo sia perché l'inserimento di Francesconello staff di Allegri pareva aver sistemato ogni problema tecnico-fisico-tattico, cosa che invece si è poi rivelata un'illusione. Per il match di domani sera contro laChiesa parte teoricamente da una posizione di vantaggio: la dinamica della gara, infatti, ne dovrebbe esaltare le caratteristiche in virtù degli spazi che l'avversaria sarà costretta a concedere. Poi, però, conterà solo il suo atteggiamento, il modo in cui affronterà questa ennesima sfida, innanzitutto con se stesso. Un po' come tre anni fa all'Europeo, dove seppe diventare decisivo anche come "primo cambio" (in entrata...).