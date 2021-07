Le parole di Federicoalla Rai: "Adesso ci godiamo questa finale. Stasera una grandissima battaglia, ci dobbiamo congratulare con la Spagna che ha giocato davvero bene. Noi abbiamo sofferto da squadra, fino all'ultimo rigore siamo lì tutti insieme. Ora ci giochiamo la finale, vedremo contro chi giocheremo, ora siamo felicissimi. Ho aiutato la squadra con un gol, ma soprattutto in fase difensiva, ci siamo aiutati, un grande spirito di squadra. Negli spogliatoi Mancini ci ha detto che la Spagna ci avrebbe lasciato degli spazi, mi sono lanciato e sono stato lucido nel far gol. Come dice il mister dobbiamo fare un centimetro alla volta e anche la finale sarà così. C'è da recuperare ma saremo pronti".