di Lorenzo Bettoni

La prova del nove. Che forse, alla fine, neanche servirà. Federico Chiesa è atteso dalla prova Stadium ma in fondo i bianconeri conoscono già bene le qualità dell'esterno viola e forse la sfida di oggi all'Allianz Stadium sarà solo un altro modo per far capire all'esterno viola che a Torino tutti lo vorrebbero. Chiesa non ha mai nascosto la sua volontà di andare alla Juve, l'ha detto chiaramente a Commisso meno di un anno fa, l'ha fatto capire ai tifosi con quei lunghi silenzi durante il mercato e l'inizio di stagione. La Juve aveva una bozza di accordo con il giocatore prima che in riva all'Arno arrivasse Rocco Commisso che non voleva iniziare la sua avventura con la cessione del suo pezzo da 90.



DA ZERO - In estate si ripartirà da zero. Quell'accordo da cinque milioni di euro a stagione per cinque anni non sarà più valido. La corsa riparte da capo e, anzi, Paratici adesso è un pò dietro rispetto all'Inter di Marotta sui blocchi di partenza. La Fiorentina chiede almeno 60 milioni e rispetto all'estate Commisso ha aperto alla cessione. Margini ce ne sono, il derby d'Italia in estate si sposterà anche sull'asse Chiesa ma i tifosi bianconeri, da sempre, sono già spaccati in pro e contro-Chiesa. Non tutti, infatti gli riconoscono talento e personalità necessaria per vestire la maglia bianconera. "Sarà un colpo alla Bernardeschi", scrivono in tanti sui social sottolineando come in questi due anni bianconeri il 33 abbia vissuto troppi alti e bassi. Per lui, ex compagno di Chiesa, questi saranno mesi decisivi per delineare il suo futuro alla Juve. Chiesa invece ha già un appuntamento segnato di rosso sul calendario: oggi la prova Stadium per ricordare che pure lui ha le qualità per giocarci, molto più di una volta a stagione.



@lorebetto