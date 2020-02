Federico Chiesa alla Juve in estate. E' una delle possibilità che il mercato regala con il numero 25 della Fiorentina che potrebbe raggiungere i bianconeri dopo diverse sessioni si flirt e trattative, con l'ultima estate passata al centro di molte voci, specie dopo l'accordo trovato tra giocatore e Paratici. Alla Juve piace, ma come rivelato da Mario Sconcerti, Chiesa ha fatto spuntare qualche dubbio nelle idee di Sarri per la sua candidatura come acquisto della Juve a giugno. Il motivo? L'esterno della Fiorentina porta sempre più palla a testa bassa e incide poco. Il gol di oggi potrebbe essere il primo di tanti messaggi per convincerlo.