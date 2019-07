Stando a quanto riportato da Sky Sport, al momento non ci sarebbero novità sul versante Chiesa. La Juve continua ad attendere una mossa del giocatore, ancora in vacanza dopo il supplemento di giorni liberi in seguito alla partecipazione con la Nazionale all'Europeo Under 21 (dove ha brillato, e non poco). Anche la litania della Fiorentina non è cambiata: Pradé, presentato oggi come direttore sportivo viola al posto di Corvino, ha raccontato alla stampa che questa società non ha bisogno di cedere o di fare subito plusvalenze. E che su Chiesa la posizione è netta: a meno che non chieda di andare, il giocatore resta. E può essere il simbolo della nuova società.