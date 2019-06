Federico Chiesa spera di riuscire a liberarsi destinazione Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche Rocco Commisso sa che la famiglia Chiesa, nell’incontro previsto per i prossimi giorni, gli ricorderà che erano state spese delle parole dai dirigenti della vecchia gestione. Che, però, non figurano nel contratto di cessione della società. Insomma, il giocatore ha deciso e ha scelto di approdare a Torino, dove Sarri lo attende a braccia aperte per iniziare un ciclo vincente. Davanti al bivio, Federico non si è tirato indietro: anzi, è filato dritto verso una grandissima opportunità.