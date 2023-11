Dopo una breve assenza dalle convocazioni della Nazionale a causa di infortuni,ha fatto un ritorno trionfale con una doppietta nell'incontro contro la Macedonia del Nord. Un contributo decisivo che ha suscitato riflessioni sulle prestazioni recenti del giocatore, particolarmente in bianconero con la. Il periodo di astinenza da gol di Chiesa con la Juventus sembra infatti coincidere con la sua assenza dalla Nazionale, avendo perso gli ultimi due turni azzurri a causa di problemi fisici. La sua ultima gioia in Serie A risale al 23 settembre, quando ha segnato nel pareggio 2-2 contro il Sassuolo. Da allora, il tassametro dell'astinenza da gol ha superato i due mesi, sollevando interrogativi sulla sua forma attuale.Nonostante l'assenza di Chiesa, la Juventus ha continuato a vincere, mantenendo il passo con l'Inter in testa alla classifica. Il club si è trasformato in una cooperativa del gol con 11 diversi marcatori in 12 partite, dimostrando una forza collettiva che ha compensato l'assenza del prolifico attaccante e di Vlahovic. Tuttavia, l'orizzonte di successo a lungo termine potrebbe essere limitato senza il contributo regolare dell'attaccante azzurro. Il ritorno di Chiesa in Nazionale ha segnato una svolta significativa. Prima della doppietta contro la Macedonia del Nord, Chiesa aveva segnato solo cinque gol in 42 partite con la Nazionale, l'ultimo dei quali risalente a giugno scorso nella Nations League contro l'Olanda.L'atteggiamento di Chiesa in campo è stato notevolmente influenzato dal suo coinvolgimento con la Nazionale. Dopo aver avuto alcuni problemi fisici nei primi minuti della partita contro la Macedonia del Nord, il giocatore ha mostrato una volontà decisa di restare in campo, dimostrando un impegno e un attaccamento evidenti alla maglia azzurra.La recente dichiarazione di Chiesa sulla "voglia di giocare a pallone" e sulla "bellezza di essere propositivi e di voler giocar bene" con la Nazionale suggerisce che il modo in cui la squadra gioca ha un impatto significativo sulla sua performance. L'enfasi del giocatore sull'aspetto propositivo e offensivo del gioco potrebbe riflettere il desiderio di un approccio più offensivo e creativo, elementi che potrebbero avere un impatto positivo anche sul suo rendimento in bianconero.