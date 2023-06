Federicoalè davvero una possibilità? Da tempo si rincorrono queste voci, sia dall'estero che dai giornalisti italiani. E per quanto sia difficile porre un limite ai possibili scambi, soprattutto quando il mercato è più caldo, al momento è un'ipotesi che non risulta fattibile. Per due motivi.Il primo: Chiesa, avendo un ingaggio importante e chiedendo di più (come tutti) per andar via, non rientrerebbe nei parametri imposti da De Laurentiis. Il secondo: Federico cerca la grande sfida, una squadra in grado di fargli alzare l'asticella. Altrimenti resta ben volentieri a Torino.