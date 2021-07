Ultimi giorni di relax per, che lunedì 2 agosto tornerà a Torino insieme agli altri tre nazionali azzurri per iniziare la preparazione pre campionato agli ordini di Massimiliano Allegri. Intanto però, fresco campione d'Europa, il classe '97 si sta godendo le giornate al mare in compagnia dei suoi amici. Un sorriso prima di voltare pagina e ricominciare ad allenarsi, su Chiesa ci sono diversi top club internazionali ma la volontà della Juventus è quella di tenerlo a lungo in bianconero.