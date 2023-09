che dopo un'estate in cui è stato protagonista sul mercato, con tante voci sul futuro lontano da Torino, adesso è al centro della squadra bianconera. Titolare inamovibile e punto fermoIeri è iniziato ufficialmente il nuovo ciclo dell'Italia con Luciano Spalletti allenatore al posto di Roberto Mancini. Federico è stato ovviamente convocato ma non si accontenterà certo solo di questo.Da un punto di vista tattico, gli azzurri giocheranno ancora con il 4-3-3.rispetto a quello con la Juve, dove gioca da attaccante puro, a supporto di Dusan Vlahovic. Non dovrebbe aver molti problemi, anzi, visto che proprio da esterno offensivo è stato protagonista nel primo anno a Torino e soprattutto in nazionale. D'altronde, nonostante i due gol arrivati in tre partite di campionato, a Chiesa piace partire un po' più largo, accentrandosi e concludendo in porta.Il classe 1997 è tra i più attesi a Coverciano, visto che tra i motivi per cui l'Italia non si è qualificata ai mondiali, ormai una stagione e mezzo fa, c'è anche l'assenza di Chiesa per il grave infortunio al ginocchio. La nazionale di Mancini che ha incantato tutti all'Europeo. Sabato, gli azzurri affronteranno proprio la Macedonia del Nord, che eliminò l'Italia ai playoff mondiali.