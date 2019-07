Federico Chiesa e la Fiorentina: un futuro tutt'altro che certo. Rocco Commisso, neo presidente della Viola, ha blindato il suo gioiello a parole in ogni modo e in ogni intervista, ma potrebbe non bastare. Il classe '97 ha raggiunto i compagni a Chicago per preparare gli impegni dell’International Champions Cup, ma il mercato lo chiama: con la Juventus forte su di lui. Ecco perché Chiesa ha richiesto espressamente un incontro al proprio presidente, in cui ribadire la propria volontà: vuole essere ceduto. L'INCONTRO - Come scrive calciomercato.com, Chiesa vedrà Commisso con tutta probabilità martedì prossimo, il 23 luglio, a New York, in un meeting a cui saranno presenti anche il braccio destro del presidente Joe Barone e il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. La volontà del calciatore non è affatto cambiata, dato che il desiderio è quello di partire per approdare in una grande squadra. Il nuovo arrivato Commisso non lo vuole vendere per l'impegno preso con i tifosi della Fiorentina e con Firenze appena arrivato in città, quello di trattenere il calciatore più forte della rosa viola. E la Juve? Aspetta che Chiesa si liberi perché la volontà è quella di portarlo a Torino, con Chiesa che potrebbe dare a Commisso, in caso di partenza, un tesoretto per il mercato. Alcuni consiglieri del presidente americano starebbero provando a farlo ragionare, convincendolo ad aprire le porte alla cessione, ma per ora resta un affare complesso. Ciò che è certo è la volontà di Chiesa: la Juventus.