Dopo la partita di ieri contro lo Spezia, in casa Juve è arrivata si una boccata di ossigeno con i 3 punti conquistati, ma anche tantissimi dubbi su quella che è stata la qualità del gioco espressa. Pochissime le occasioni da gol capitate sui piedi di Morata e Vlahovic, quasi nulle le idee dei centrocampisti nel creare delle manovre di attacco avvolgenti. Se poi teniamo conto anche delle numerose assenze che stanno condizionando il cammino di Madama, allora cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno diventa pressochè impossibile.- In queste ore però, i tifosi juventini posso tirare un sospiro di sollievo proprio riguardo le condizioni di uno degli infortunati della squadra. Si tratta di, il quale sta cercando in tutti i modi di bruciare le tappe e fare rientro in campo il prima possibile. L'ottima notizia è che, come si può vedere anche dal video pubblicato sui suoi account social. Per vederlo al fianco di Vlahovic manca ancora un'eternità, ma il popolo bianconero inizia a sperare che questo possa avvenire prima del previsto.