Nel documentario di Prime Video su Federicoi, fidanzata del calciatore aveva spiegato: "Lui è dentro lo sport ma non è parte dell’ambiente, il suo bello è che è a sé stante da questo mondo,". Prima di cimentarsi in un tentativo di prendere la traversa su cui l'esterno aveva scherzato: "Se riesce straccio il mio cartellino". I due si sono conosciuti quando Chiesa si era da poco operato al ginocchio, lo scorso novembre, come raccontato nel documentario. Oggi, Lucia Bramani, compie gli anni, una giornata speciale per la modella classe 2000. In gallery alcune delle foto dei due.