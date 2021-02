5









Federico Chiesa, a Sky Sport, ha commentato la sconfitta con il Porto.



IL GOL DA' FORZA - "Hai ragione, l'approccio alla partita ci ha fatto sì che si mettesse subito in panchina. Abbiamo preso gol dopo pochi secondi, qui appena non sei concentrato ti puniscono, non c'è altro da fare. Il gol ci dà forza per il ritorno. Ora dobbiamo giocare in casa e sarà un'altra partita".



APPROCCIO SBAGLIATO - "Queste partite non ne ho giocate tante, non so spiegare. Ma la tensione, la voglia di fare che non c'è stata fin dall'inizio. Abbiamo pagato il primo gol nei primi minuti, così come il secondo tempo alla ripresa. Entrati in campo senza approccio, non ci sono parole per stasera. Come ho detto prima: abbiamo fatto gol, ci dà carica sicuramente. Per passare il turno serve un'altra Juve".