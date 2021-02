Federico Chiesa, a Sky Sport, ha parlato di Verona-Juve.



TANTE ASSENZE - "Abbiamo tanti giocatori importanti fuori, ma siamo la Juve e questo non può essere un alibi. Dobbiamo pensare alla partita di martedì e vincere, perché crediamo ancora nello scudetto. Diamo merito al Verona, è stata una partita dura e difficile. Dobbiamo essere arrabbiati perché non dovevamo permettere questo, siamo la Juve e dovevamo vincere. Non si tratta di maturità ma di cura dei dettagli, chi scende in campo deve avere la mentalità per giocare con questa maglia. Ma, ripeto, crediamo nello scudetto e daremo battaglia fino alla fine".



RUOLO - "Il mio ruolo? Entro in campo e do un grande apporto alla squadra in fase d'intensità e tutto, poi le giocate vengono di conseguenza. Sono a disposizione di Pirlo e ringrazio la Juve per quest'opportunità".