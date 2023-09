Le parole dia Sky:- "Cerco sempre di dare sempre il massimo, sto bene fisicamente e sono felice. Era un po' che non giocavo per 90' in due partite così ravvicinate. Il mister mi vede lì e io cerco di ripagare la fiducia. La media gol? Spero di continuare così"- "Siamo allineati col mister, remiamo tutti verso la stessa direzione. L'obiettivo reale è il quarto posto, poi siamo la Juve e vedremo a marzo. Intanto dobbiamo stare agganciati alle prime quattro posizioni".- "Questa estate mi ha chiamato il direttore Giuntoli e mi ha detto che bisognava fare un grande ritiro estivo. Ed è quello che ho fatto. Di mercato non abbiamo mai parlato".