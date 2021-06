Federico Chiesa, a Sky Sport, ha parlato della vittoria azzurra.



VITTORIA - "Come ha detto il mister, non importa chi gioca. Gli uomini in campo fanno la prestazione. L'abbiamo dimostrato. Il gruppo? Può fare la differenza, possiamo crederci fino in fondo, merito del mister che ha portato grande entusiasmo. Ognuno è importante e viviamo il sogno".



IL SOGNO - "L'ho detto anche in conferenza, facciamo bene a sognare, dobbiamo farlo tutti".