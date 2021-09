Le parole di Federico Chiesa a Sky: “Ci ha chiesto il mister una partita di squadra. Lo vuole vedere anche in campionato, dove non siamo partiti bene. Ora ci aspetta una grande partita sabato. Oggi abbiamo dimostrato grande carattere Juve, che è quello che tutti vogliono vedere. Ho aiutato la squadra a salire, abbiamo difeso bassi e io ho dato una mano alla squadra. Berna ha fatto una grandissima partita come tutti, siamo partiti con un modulo poi dovevamo andare più in profondità e ha messo noi due in profondità Alla prima occasione li abbiamo puniti, siamo stati bravi nell’azione dle gol. Il mister ci aveva chiesto di partire forti nel secondo tempo”.