Federico Chiesa, a JTV, ha parlato dopo la Dynamo Kiev.



VOLEVAMO VINCERE - "Match fantastico sotto tutti i punti di vista, volevamo fortemente la vittoria dopo una prestazione non da Juventus. Oggi determinati per i 3 punti in un campo molto difficile, come lo sono sempre questi. Per me è la prima volta, ma i miei compagni me l'hanno subito fatto capire. Ci sono tanti senatori che mi hanno spiegato la voglia di vincere, cosa vuol dire giocare qui".



INSERITO - "Il gol? Prima o poi arriverà. Sono molto felice per la prestazione della squadra, sono a disposizione del mister e ho fatto pochi allenamenti in questi giorni ma sono entrato nell'ottica di cosa voleva il mister. Cambi di gioco, palle veloci, calcio davvero moderno".



SENSAZIONI - "Musica Champions? Sensazione da brividi".