Giro di dichiarazioni davanti alle telecamere per Federico Chiesa, match winner di Juventus-Chelsea. Queste le parole di Chiesa a JTV: "Abbiamo fatto qualcosa di importante, in un match dove tutti ci vedevano sfavoriti contro una delle squadre più forti d'Europa, che tiene la palla in modo fantastico. Abbiamo dimostrato cosa vuol dire essere la Juve, stare lì anche in fase difensiva, non mollare di un centimetro e quando abbiamo avuto l'occasione li abbiamo puniti. Abbiamo proprio fatto i tagli che Allegri chiedeva a me e Bernardeschi, e subito nel secondo tempo, per far vedere che la musica in casa nostra dev'essere un po' diversa, abbiamo lanciato la palla lunga per andare a lottare sulla seconda".

LA SPINTA DEL PUBBLICO - "Stasera mi porto a casa la grande emozione di aver visto il pubblico in casa in Champions League. Era una di quelle cose che maggiormente sognavo di vivere quando ho firmato con la Juve. Speriamo a breve di rivedere lo stadio pieno al 100%, i tifosi ci danno un grande mano in campo".

IL PERCORSO - "Come ha detto mister Allegri in conferenza, c'è ancora tanto da migliorare nel capire i momenti della partita. Stasera mi ha chiesto di giocare in un certo modo e io sono a disposizione. Sempre stato tutto a posto, quello che è stato scritto su me e il mister sono gossip inutili perché la Juve magari andava male, siamo tutti con lui e vogliamo riportare la Juve ai livelli che merita per i tifosi e la società".