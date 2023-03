Le parole di Federicoa Juventus Tv:GOL – “Importante, all’andata col Nantes ho preso traversa, palo, fuori. Anche oggi un miracolo del portiere. Però ero dentro la partita e fino all’ultimo secondo ci ho provato. Felice perché stasera ho giocato, ho dato la mia disposizione al mister e ai compagni. Io voglio esserci sempre, ma al momento il mio fisico non me lo permette. Ho un po’ di acciacchi, ma oggi sono contento. Da domani penso a stare in forma e stare con la squadra con continuità. Voglio ripagare la Juve per la fiducia e i tifosi per l’affetto. Spero di ripagarli rendendoli felici ed essendoci”.SACRIFICI – “Se è il segreto? Qui tutti, anche Angel non stava benissimo, Miretti, hanno stretto i denti per esserci. Ci spiace per Paul che ha avuto momenti difficili, però tutti remiamo dalla stessa parte e vogliamo esserci. Vogliamo portare a casa un trofeo per la Juve”.