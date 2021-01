Le parole di Federico Chiesa, esterno bianconero ormai fedelissimo esterno offensivo di Andrea Pirlo, ai microfoni di JTV prima di Juventus-Napoli, Supercoppa Italiana che inizierà alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Stasera dovremo fare tanto, ci giochiamo un trofeo contro un Napoli in forma che gioca bene. Dobbiamo entrare in campo con la determinazione di voler vincere, perché alla Juve è fondamentale vincere. Dovremo stare attenti e concentrati, come in tutte le finali. Loro palleggiano bene e trovano molti filtranti. In fase difensiva dobbiamo stare al 150%"