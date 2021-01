Federico Chiesa ha parlato a JTV dopo Juventus-Udinese 4-1: "La Juve oggi ha approcciato la partita in maniera diversa a come fatto con la Fiorentina, siamo stati più vogliosi. Certo, nel primo tempo è stato difficile perché l'Udinese si chiudeva bene, poi siamo stati bravi a passare in vantaggio con Ronaldo e nella ripresa abbiamo sfruttato gli spazi maggiori. Lì siamo stati cinici e l'abbiamo portata a casa. Io sono felicissimo di giocare in questa squadra e con dei campionissimi che ti aiutano nei momenti di difficoltà. Adesso testa al Milan perché è uno scontro scudetto in cui scendere in campo sapendo di dover vincere il titolo anche quest'anno!""Quello di stasera è quello che rispecchia maggiormente le mie caratteristiche: faccio tanti tagli nella difesa avversaria e oggi ho avuto tempo giusto e giusta tecnica. Ma anche quello con l'Atalanta è stato bello eh"."In queste partite con pochi spazi contro avversari bravi in contropiede (e che erano pure passati in vantaggio) è fondamentale sbloccarla come abbiamo fatto stasera, per poi punire gli avversari".