Le parole dia Juventus Tv:LA SERATA - "Bellissima serata, sono felicissimo, ciliegina sulla torta di questo mese in campionato. Abbiamo dimostrato di essere Juve, soprattutto nelle ultime tre gare. Grande determinazione e organizzazione, siamo tornati a proporre un bel gioco, cosa che non abbiamo fatto nel primo mese e mezzo. Tornata la continuità dentro la partita e tra partita e partita".IL RITORNO - "Mesi difficilissimi, perché non finivano più. Ho avuto problemi, a settembre ne sono venuto fuori, ho fatto una mini preparazione per tornare a disposizione. Contro il Psg il mister mi ha regalato la convocazione. Con il Verona piccoli problemi al ginocchio che ci stanno, mi sono messo a posto in settimana".A CHE PUNTO SEI - "Adesso mi sento bene, ma è finito il campionato. Avrò l'opportunità di rifare la preparazione e mettermi a posto. Rammarico Mondiale, una delusione, ma guardando alla Juve un'opportunità per rimettermi in sesto".CAMPIONATO - "Siamo tornati ad essere la Juve, ci era mancato. Ci siamo parlati faccia a faccia e ne siamo venuti fuori, puntiamo tutti allo stesso obiettivo. Dal 2023 dobbiamo riprendere da dove abbiamo finito".