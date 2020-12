5







di Luca Bedogni

La partita monstre di Chiesa oltre a scatenare i nostri ‘finalmente’ (con moderazione, beninteso, era pur sempre la Dinamo...), dovrebbe farci riflettere. La standing ovation fantasma dell’Allianz Stadium vuoto è stata sottilmente e doppiamente inquietante, dal momento che ha certificato chiaramente il ruolo migliore per Chiesa: il ruolo di Cuadrado e Kulusevski. C’è del traffico sulla fascia destra. Eh sì, una bella concorrenza se tutti stanno bene. Ma perché vederla in negativo? Perché non trasformare questa inquietudine in abbondanza, varietà? In fondo sono tre giocatori diversissimi per un ruolo, il che significa possibilità di scelta per l’allenatore a seconda della situazione, e di partita in partita. La ricchezza di Pirlo.