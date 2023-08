Federico, a DAZN, parla così dopo Udinese-Juve."Rabbia diversa? Sì, oggi abbiamo fatto una grande partita, soprattutto il primo tempo. Molto intensi. Andare alti. Dobbiamo giocare così, questo è calcio moderno, giocare così. Non chiuderci dietro ed essere propositivi. L'abbiamo dimostrato""Volevo fare la scivolata, era da un po'. Non ero polemico, scherzavo con la panchina, con Pinsoglio e Perin. Ma nulla di polemico"."Seconda punta? Mi trovo bene, non siamo fermi, ci muoviamo. Ce lo chiede il mister. Anche con Magnanelli proviamo queste nuove tattiche, ci troviamo bene"."Per il mercato parlate col direttore. Ci concentriamo sul campo. Come dice il mister, l'obiettivo è arrivare in Champions. Poi vedremo".