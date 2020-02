Federico Chiesa, a lungo trattato dalla Juventus durante l'ultimo mercato estivo, torna allo Stadium per affrontare i bianconeri. L'esterno resta un obiettivo chiaro e conclamato per Paratici e Nedved, ecco perché le sue parole a DAZN sono importanti. E lasciano una traccia: "Questo fa vedere quanto sia difficile vincere qua o anche pareggiare - le dichiarazioni di Chiesa -, ma noi oggi veramente proveremo a dare tutto per la maglia, per i nostri tifosi che sono venuti fino a qua e per la città di Firenze".