Federico Chiesa ha raggiunto quota 100 presenze con la Juventus. Fede ha toccato la tripla cifra in occasione di Juventus-Lecce, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/24.Campionato che Chiesa ha cominciato con numeri da urlo: per la prima volta in carriera, considerando tutte le competizioni, è andato a bersaglio in tre presenze consecutive e in generale ha timbrato il cartellino in sei delle ultime otto presenze in Serie A (sei gol), segnando tante reti quante nelle precedenti 51 gare nella competizione.La prima volta in bianconero per Chiesa era stata a Crotone il 17 ottobre 2020. 1-1 tra i bianconeri e il padrone di casa, con Federico autore dell'assist per il pareggio di Morata, ma poi espulso all'ora di gioco. Tra giorni dopo c'era stata la prima volta con la Juve in Champions League, ancora in trasferta, in casa della Dinamo Kiev. Anche la prima all'Allianz Stadium è stata per una serata di Champions League, contro il Barcellona.La prima gioia non si scorda mai. Al momento del fischio d'inizio di Juventus-Lecce, sono 26 i gol messi a segno da Chiesa in bianconero. Il primo? Il 2 dicembre 2020, in Champions League, contro la Dinamo Kiev all'Allianz Stadium. Di testa, tra l'altro, non proprio la specialità della casa: cross di Alex Sandro e girata di testa per sbloccare il match, poi terminato 3-0 per la Juve.Il primo in Serie A arriva, invece, il 16 dicembre 2020, ancora in casa, contro l'Atalanta, ed è uno dei più belli della collezione. Controllo in zona centrale, fuori dall'area di rigore, sfera spostata per aggirare il muro di difensori atalantini e destro diretto all'incrocio dei pali.La storia bianconera di Chiesa ha dentro di sé anche momenti difficili. Uno in particolare, da cui è nato poi un periodo decisamente complicato per Federico. Il riferimento è all'infortunio, contro la Roma, del 9 gennaio 2022. Da lì al 2 novembre dello stesso anno non ci sono più foto in campo, esultanze, sprint e nuovi numeri, ma solo un lungo percorso verso il rientro. Un percorso che vi abbiamo raccontato in "Federico Chiesa - Back On Track", il primo original firmato Juventus Creator Lab disponibile su Prime Video.Chiesa ora si è lasciato alle spalle i momenti bui, ha sancito il nuovo inizio con un nuovo numero di maglia, passando dal '22' al '7', ed è stato trascinatore in questa prima parte di stagione, come detto in apertura. E, contro il Lecce, tocca anche un traguardo speciale, concentrato, ovviamente, su quelli più grandi, da inseguire con la squadra.